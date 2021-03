Shakhtar Donetsk, gli avversari della Roma vincono 4-0 in campionato (Di domenica 14 marzo 2021) Lo Shakhtar Donetsk, avversario della Roma in Europa League, si riscatta con una larga vittoria in campionato. Contro il Desna, infatti, arriva la vittoria casalinga per 4-0. La sblocca Tete su rigore nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Castro dilaga con la doppietta di Solomon e il secondo gol di Tete nel finale. Con questa vittoria lo Shakhtar rimane secondo mantenendo il ritmo della Dinamo Kiev, prima con 4 punti di vantaggio. Ora tocca al ritorno di Europa League contro la Roma: si parte dal 3-0 dell’andata all’Olimpico in favore dei giallorossi. La partita si giocherà giovedì 18 marzo a partire dalle 18.55. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Loin Europa League, si riscatta con una larga vittoria in. Contro il Desna, infatti, arriva la vittoria casalinga per 4-0. La sblocca Tete su rigore nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Castro dilaga con la doppietta di Solomon e il secondo gol di Tete nel finale. Con questa vittoria lorimane secondo mantenendo il ritmoDinamo Kiev, prima con 4 punti di vantaggio. Ora tocca al ritorno di Europa League contro la: si parte dal 3-0 dell’andata all’Olimpico in favore dei giallorossi. La partita si giocherà giovedì 18 marzo a partire dalle 18.55. SportFace.

