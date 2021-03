"Serve nuovo Pd, no segretario Priorità al lavoro e alle donne" (Di domenica 14 marzo 2021) "Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti a cui mi lega un rapporto di lunga amicizia, di sintonia, un rapporto importante". Apre così il proprio intervento Enrico Letta il proprio intervento all'assemblea Pd che lo ha designato unico candidato alla segreteria del Pd. "Ti ringrazio di avermi cercato, lavoreremo insieme", ha aggiunto Letta rivolgendosi direttamente a Zingaretti: "Siamo simili, non abbiamo bisogno di molte parole per capirci". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 14 marzo 2021) "Voglio iniziare ringraziando Nicola Zingaretti a cui mi lega un rapporto di lunga amicizia, di sintonia, un rapporto importante". Apre così il proprio intervento Enrico Letta il proprio intervento all'assemblea Pd che lo ha designato unico candidato alla segreteria del Pd. "Ti ringrazio di avermi cercato, lavoreremo insieme", ha aggiunto Letta rivolgendosi direttamente a Zingaretti: "Siamo simili, non abbiamo bisogno di molte parole per capirci". Segui su affaritaliani.it

