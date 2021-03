Serie tv: tutti pazzi per quelle made in Turchia (Di domenica 14 marzo 2021) Da dove viene il successo che ha traghettato anche sulle nostre piattaforme decine di Serie tv turche, anzi di dizi? (a ognuno la sua specificità linguistica, soap appartiene a un altro dizionario). La storia dei televizyon dizileri inizia negli anni 70 – e certamente per gli autori delle Serie che allora abbracciavano un arco di 35-40 episodi della durata di 120-150 minuti l’uno, l’esportazione non era il primo dei pensieri. Le 10 Serie tv turche disponibili in streaming da non perdere guarda le foto Oggi, come scrive Fatima Bhutto in New Kings of the ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 marzo 2021) Da dove viene il successo che ha traghettato anche sulle nostre piattaforme decine ditv turche, anzi di dizi? (a ognuno la sua specificità linguistica, soap appartiene a un altro dizionario). La storia dei televizyon dizileri inizia negli anni 70 – e certamente per gli autori delleche allora abbracciavano un arco di 35-40 episodi della durata di 120-150 minuti l’uno, l’esportazione non era il primo dei pensieri. Le 10tv turche disponibili in streaming da non perdere guarda le foto Oggi, come scrive Fatima Bhutto in New Kings of the ...

