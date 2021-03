Serie D, FC Messina-Licata: le ultime sulla gara e la diretta TV (Di domenica 14 marzo 2021) L’FC Messina e il Licata saranno in campo nel pomeriggio a partire dalle 14.30 al “San Filippo”, per il recupero della 13a giornata del campionato di Serie D girone I. I padroni di casa proveranno a conquistare la seconda posizione in graduatoria, contro i gialloblu, che aspirano ad un posto nei playoff. Le ultime sull’incontro che sarà trasmesso in diretta TV su Sportitalia. Il momento dell’FC Messina I giallorossi arrivano all’incontro odierno, dopo la vittoria interna di domenica scorsa, ottenuta grazie al gol-partita messo a referto da Lodi nel corso della ripresa. L’FC Messina, che in classifica occupa al momento la terza posizione con 38 punti dopo 19 giornate (11 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte), è complessivamente in un buon momento di forma, dal momento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021) L’FCe ilsaranno in campo nel pomeriggio a partire dalle 14.30 al “San Filippo”, per il recupero della 13a giornata del campionato diD girone I. I padroni di casa proveranno a conquistare la seconda posizione in graduatoria, contro i gialloblu, che aspirano ad un posto nei playoff. Lesull’incontro che sarà trasmesso inTV su Sportitalia. Il momento dell’FCI giallorossi arrivano all’incontro odierno, dopo la vittoria interna di domenica scorsa, ottenuta grazie al gol-partita messo a referto da Lodi nel corso della ripresa. L’FC, che in classifica occupa al momento la terza posizione con 38 punti dopo 19 giornate (11 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte), è complessivamente in un buon momento di forma, dal momento ...

