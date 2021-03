Serie C, Piacenza-Alessandria: le probabili formazioni e la diretta tv (Di domenica 14 marzo 2021) Piacenza-Alessandria è in programma oggi con il calcio d’inizio fissato per le 17:30. La sfida è valida per la 30° giornata del girone A di Serie C. Il Piacenza deve cercare un risultato positivo per non farsi risucchiare nelle ultimissime posizioni della classifica e cercare di uscire dalla zona play out. L’Alessandria, invece, vuole staccare compagini come la Pro Patria e attaccare Lecco e Renate. I piemontesi sono quinti in classifica e il terzo posto è a solo due lunghezze. Il primo post, occupato dal Como è lontano otto punti. Entrambe le squadre, quindi, vogliono e hanno bisogno di punti importanti per conseguire i propri obiettivi e migliorare la situazione di classifica. Ecco le probabili formazioni del match. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 marzo 2021)è in programma oggi con il calcio d’inizio fissato per le 17:30. La sfida è valida per la 30° giornata del girone A diC. Ildeve cercare un risultato positivo per non farsi risucchiare nelle ultimissime posizioni della classifica e cercare di uscire dalla zona play out. L’, invece, vuole staccare compagini come la Pro Patria e attaccare Lecco e Renate. I piemontesi sono quinti in classifica e il terzo posto è a solo due lunghezze. Il primo post, occupato dal Como è lontano otto punti. Entrambe le squadre, quindi, vogliono e hanno bisogno di punti importanti per conseguire i propri obiettivi e migliorare la situazione di classifica. Ecco ledel match. ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Piacenza Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score (30giornata, 14 marzo) ... alle ore 15.00 ecco dunque AlbinoLeffe Pro Patria, Lucchese Pro Sesto e Pro Vercelli Como, mentre alle ore 17.30 sarà la volta di Piacenza Alessandria. Risultati Serie C, classifiche/ Vince l'...

La Novipiù torna al "PalaFerraris" per la delicata sfida contro Treviglio ... piombata al terzultimo posto in classifica con una serie negativa aperta di sette sconfitte di ... L'avversario sarà la BCC Treviglio , che giove - dì sera ha incrociato Piacenza perdendo in casa per 85 ...

Basket serie A2, l’Edilnol sfida Piacenza per non fermarsi più La Stampa LIVE Piacenza-Trento, gara-2 quarti Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino si sfidano nel match valido per la seconda giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2020/2021. I piacentini vanno a caccia del riscatto per ...

LIVE – Piacenza-Alessandria, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) La diretta live di Piacenza-Alessandria, match valevole per la trentesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due sconfitte nelle ultime quatt ...

