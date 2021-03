Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 28a giornata (Di domenica 14 marzo 2021) Sono undici i calciatori squalificati in Serie B dopo la 28a giornata di campionato. Un turno di stop, quindi, per: Branca Simone (Cittadella); Brosco Riccardo (Ascoli); Libutti Lorenzo (Reggiana); Petrucci Davide (Cosenza);Bellusci Giuseppe (Monza); Crimi Marco (Reggina); Meccariello Biagio (Lecce), Misuraca Gianvito (Pordenone); Obi Joel (Chievo Verona), Tsadjout Frank (Cittadella); Vogliacco Alessandro (Pordenone). All’elenco va aggiunto il tecnico del Vicenza, Domenico Di Carlo, squalificato per un turno “per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, abbandonando il terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Foto: Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Sono undici i calciatori squalificati inla 28adi campionato. Un turno di stop, quindi, per: Branca Simone (Cittadella); Brosco Riccardo (Ascoli); Libutti Lorenzo (Reggiana); Petrucci Davide (Cosenza);Bellusci Giuseppe (Monza); Crimi Marco (Reggina); Meccariello Biagio (Lecce), Misuraca Gianvito (Pordenone); Obi Joel (Chievo Verona), Tsadjout Frank (Cittadella); Vogliacco Alessandro (Pordenone). All’elenco va aggiunto il tecnico del Vicenza, Domenico Di Carlo, squalificato per un turno “per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, abbandonando il terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Foto: Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

