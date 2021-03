Serie A, Torino-Inter: Conte con la LuLa, Nicola senza Belotti. Le formazioni ufficiali (Di domenica 14 marzo 2021) Alle 15 l'Inter può letteralmente mettere la freccia e scappare a +9 sul Milan.I nerazzurri saranno ospiti del Torino che, ferito dal Covid e dai risultati negativi, proverà a reagire per uscire da una situazione complicata. Le formazioni ufficiali del match.Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. All.: Nicola.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: Conte. Leggi su mediagol (Di domenica 14 marzo 2021) Alle 15 l'può letteralmente mettere la freccia e scappare a +9 sul Milan.I nerazzurri saranno ospiti delche, ferito dal Covid e dai risultati negativi, proverà a reagire per uscire da una situazione complicata. Ledel match.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru; Verdi, Sanabria. All.:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.:

