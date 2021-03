Serie A | Politano fa sorridere il Napoli e allontana il Milan dallo scudetto

Advertising

SkySport : MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Politano (49') ? ? - raspa90 : RT @repubblica: ?? Calcio Serie A, 27ma giornata: un gol di Politano stende il Milan. Il Napoli passa a San Siro e raggiunge la Roma al quin… - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ???? Serie A - 27ª giornata ?? #MilanNapoli 0-1 ?? 49' Politano M. - Salvato95551627 : RT @SkySport: MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Politano (49') ? ? - DeLuciaClemente : Milan-Napoli 0-1: gol di Politano | Risultato finale @gazzetta -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Politano

NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1) : Ospina; Di Lorenzo, Maksimovi, Koulibaly, Hysaj; Demme, Ruiz;, ... grande ex del match della 27giornata diA. Il tecnico calabrese infatti occupa la panchina ...... Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski,, ... posticipo della ventisettesima giornata del campionato diA. Le squadre sono già in campo per la ...95' Finisce a San Siro. Tre punti fondamentali per il Napoli. 92' Cross di Di Lorenzo per Osimhen che al volo sfiora il gol, palla di poco a lato. 91' ...Milan-Napoli, il big match della 27ª giornata di Serie A. Il video con gli highlights della partita giocata domenica 14 marzo ...