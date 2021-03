Serie A, Milan-Napoli: le formazioni ufficiali. Vincono Inter, Juve e Bologna. Roma sconfitta a Parma (Di domenica 14 marzo 2021) Serie A, il programma e i risultati di di domenica 14 marzo. Milan-Napoli il big match. Roma – Serie A, il programma e i risultati di domenica 14 marzo. La giornata si apre con il successo fondamentale in chiave salvezza per il Bologna contro la Sampdoria. A sorpresa la Roma viene sconfitta dal Parma. Bene l’Inter a Torino. Serie A, i risultati di domenica 14 marzo Di seguito i risultati di Serie A di domenica 14 marzo, sfide valide per la ventisettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Bologna-Sampdoria 3-1Parma-Roma 2-0Torino-Inter ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021)A, il programma e i risultati di di domenica 14 marzo.il big match.A, il programma e i risultati di domenica 14 marzo. La giornata si apre con il successo fondamentale in chiave salvezza per ilcontro la Sampdoria. A sorpresa lavienedal. Bene l’a Torino.A, i risultati di domenica 14 marzo Di seguito i risultati diA di domenica 14 marzo, sfide valide per la ventisettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)-Sampdoria 3-12-0Torino-...

Advertising

TheoHernandez : Diavolo che coppia!!!! ?????? - Gazzetta_it : #Milan, #Ibrahimovic punta il Manchester Utd: accelera a Milanello per tornare giovedì - Gazzetta_it : #Biglia: “Quando lasciai il #Milan piansi” - MilanPress_it : #Juventus a -1 dal #Milan in attesa del posticipo ???? - Tevin_archie : RT @Jay_RMA: @anfieldredsss •3 goals vs Roma in Serie A •Goal vs Lazio in Serie A •Brace vs Inter Milan in Coppa Italia Semifinals which to… -