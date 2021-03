Serie A, Milan-Napoli 0-1. Vincono Inter, Juve e Bologna. Roma sconfitta a Parma (Di domenica 14 marzo 2021) Serie A, i risultati di di domenica 14 marzo. Il Napoli vince a Milano. Bene Inter e Juve. Roma sconfitta a Parma. Roma – Serie A, il programma e i risultati di domenica 14 marzo. La giornata si apre con il successo fondamentale in chiave salvezza per il Bologna contro la Sampdoria. A sorpresa la Roma viene sconfitta dal Parma. Bene l’Inter a Torino. Vince la Juventus che supera 3-1 il Cagliari. Nel big match il Napoli vince in casa del Milan per 1-0. Serie A, i risultati di domenica 14 marzo Di seguito i risultati di Serie A di domenica 14 ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021)A, i risultati di di domenica 14 marzo. Ilvince ao. BeneA, il programma e i risultati di domenica 14 marzo. La giornata si apre con il successo fondamentale in chiave salvezza per ilcontro la Sampdoria. A sorpresa lavienedal. Bene l’a Torino. Vince lantus che supera 3-1 il Cagliari. Nel big match ilvince in casa delper 1-0.A, i risultati di domenica 14 marzo Di seguito i risultati diA di domenica 14 ...

