Serie A | l' Inter prova la fuga Van der Poel dà spettacolo alla Tirreno

Advertising

SkySport : TORINO-INTER 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Lukaku (62') ? #Sanabria (70') ? #Lautaro (85') ?… - OptaPaolo : 1 - L'Inter ha vinto una partita di Serie A effettuando un solo tiro nello specchio per la prima volta dall'aprile… - Gazzetta_it : #SerieA #TorinoInter Il 'solito' #Toro mata un grande Toro: l'@Inter decolla sull'ottovolante - andrea66769767 : RT @SkySport: TORINO-INTER 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Lukaku (62') ? #Sanabria (70') ? #Lautaro (85') ? - infoitsport : PAGELLE - Torino-Inter 1-1: voti, tabellino, ammonizioni, gol Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter

ANSA Nuova Europa

... sul futuro di Cristiano Ronaldo e non solo: 'La vittoria dell'? Per noi non cambia nulla, ... Oggi è il capocannoniere dellaA, ha vinto già molti titoli, è un privilegio averlo in squadra, ...Un gol di Lautaro Martinez a 5 minuti dalla fine regala all'il +9 sul Milan in attesa della sfida dei rossoneri al Napoli. Pesante battuta d'arresto a Parma per la Roma, battuta 2 - 0. Juve in campo a Cagliari. Ciclismo: nella quinta tappa della Tirreno -...Torino, 14 mar. (LaPresse) - L'Inter ha battuto in trasferta il Torino 2-1 nell'incontro valido per la 27/a giornata di Serie A. Le reti nella ripresa.Domenica di partite nella Serie A di calcio 2021, che ha visto disputarsi quest'oggi ben tre partite, iniziando dal consueto lunch match delle 12.30, e dal rotondo successo del Bologna, che tra le mur ...