Serie A, Cagliari-Juventus: probabili formazioni e dove seguire il match (Di domenica 14 marzo 2021) Spesso il momento fa la differenza. In più di un'occasione lo stato mentale può condizionare la vittoria, così come la sconfitta. Cagliari-Juventus è la rappresentazione di questa realtà. La squadra sarda, dopo il cambio dell'allenatore, sta dimostrando una grande tenacia e forza. Semplici sta dando un'identità ad un gruppo che aveva perso di vista la sua qualità e il suo valore. Il recupero di giocatori chiave come Nandez e Joao Pedro ha riportato il Cagliari a guadagnare punti. A contribuire a questa inversione di rotta è stato anche un cambio tattivo importante, spostando il brasiliano Joao Pedro più verso la porta. Il pareggio ottenuto in rimonta contro la Sampdoria ha evidenziato una continua crescita della squadra rossoblù (che continua comunque a prendere molti gol). Meno felice è il momento della Juventus.

