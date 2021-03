Sergio Ramos da record in Liga: raggiunge Casillas per numero di vittorie in Liga. Solo Messi ne ha di più… (Di domenica 14 marzo 2021) Vittoria e record per Sergio Ramos, che con i tre punti conquistati nel pomeriggio contro l'Elche diventa il secondo giocatore con più vittorie nella storia della Liga, alle spalle del Solo Lionel Messi.Il capitano del Real Madrid, come conferma anche il sito ufficiale blancos, ha raggiunto un'altra leggenda del mondo madrileno: Iker Casillas al secondo posto, con 334 trionfi nella Liga.Sergio Ramos da recordcaption id="attachment 1107613" align="alignnone" width="616" Sergio Ramos Real Madrid (getty images)/captionDopo i problemi avuti al ginocchio e l'intervento, Sergio Ramos non ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Vittoria eper, che con i tre punti conquistati nel pomeriggio contro l'Elche diventa il secondo giocatore con piùnella storia della, alle spalle delLionel.Il capitano del Real Madrid, come conferma anche il sito ufficiale blancos, ha raggiunto un'altra leggenda del mondo madrileno: Ikeral secondo posto, con 334 trionfi nelladacaption id="attachment 1107613" align="alignnone" width="616"Real Madrid (getty images)/captionDopo i problemi avuti al ginocchio e l'intervento,non ...

Advertising

DiMarzio : Nel #Real si rivede anche #Hazard. Importanti indicazioni dall'ultima di Liga in vista della sfida di #UCL - ItaSportPress : Sergio Ramos da record in Liga: raggiunge Casillas per numero di vittorie in Liga. Solo Messi ne ha di più... -… - messibles : 12. Cristiano Ronaldo: 92 11. Sergio ramos: 93 10. Alisson becker: 93 9. Luis suarez: 94 - ItalianaoOpre : 34' Amarelo pra sergio ramos Lazio 0x1 Cagliari ?? - sportface2016 : #RealMadrid, #SergioRamos furioso con l'arbitro: 'Un miracolo non mi sia partito il braccio...' -