"Se sto bene? Non lo so". Incubo Covid, Arisa spaventa i fan: grido di dolore dalla Venier (Di domenica 14 marzo 2021) Oggi, domenica 14 marzo, a Domenica In Mara Venier ha ospitato anche una grande protagonista del 71esimo Festival di Sanremo come Arisa. L'intervista, è iniziata con il ricordo del comune amico, scomparso ieri, Giovanni Gastel: “Ieri ci sono rimasta molto male. Era molto sensibile. E poi ci ha lasciato anche Casadei, mia mamma era molto legata a una sua canzone”. Mara Venier ha poi mandato un servizio dedicato ad Arisa che si è commossa, non riuscendo a parlare del suo fidanzato: “Non mi piace piangere in tv. E' una persona molto bella”. Mara Venier le ha replicato: “Se ti fa piangere, però, no. A noi gli uomini ci devono far ridere”.. La Venier ha poi elogiato Arisa per il suo ruolo di professoressa ad Amici 2021. "Maria De Filippi ha fatto una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Oggi, domenica 14 marzo, a Domenica In Maraha ospitato anche una grande protagonista del 71esimo Festival di Sanremo come. L'intervista, è iniziata con il ricordo del comune amico, scomparso ieri, Giovanni Gastel: “Ieri ci sono rimasta molto male. Era molto sensibile. E poi ci ha lasciato anche Casadei, mia mamma era molto legata a una sua canzone”. Maraha poi mandato un servizio dedicato adche si è commossa, non riuscendo a parlare del suo fidanzato: “Non mi piace piangere in tv. E' una persona molto bella”. Marale ha replicato: “Se ti fa piangere, però, no. A noi gli uomini ci devono far ridere”.. Laha poi elogiatoper il suo ruolo di professoressa ad Amici 2021. "Maria De Filippi ha fatto una ...

Advertising

EnricoLetta : Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #Pd nel cuore e queste sollecita… - rtl1025 : ?? 'Sono felicissima di aver vinto la classifica campioni di #FinalmenteSanremo. Grazie a tutti quelli che mi hanno… - Aurora51435967 : #tzvip ma certo la storia di Tommaso si riferisce alle clip cringe della D'Urso . E fa anche bene ! La D'Urso vuole… - silvhorizon : madonna raga sto ascoltando dark clouds per la terza volta e sto piangendo ma va tutto bene dai ???? - SenVincenzo : RT @viola_ardone: sono stata vaccinata con il lotto Astrazeneca 'incriminato', sono passate tre settimane e sto molto bene?? non abbiate pau… -