Scuola, da lunedì in Dad 7 milioni di studenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli studenti in Dad da lunedì 15 marzo 2021 saranno almeno 7 milioni. Lezioni in presenza con disabilità. ROMA – Gli studenti in Dad da lunedì 15 marzo 2021 saranno almeno 7 milioni. Un numero che potrebbe aumentare nella settimana prima di Pasqua. Altre regioni, infatti, sembrano essere destinate ad entrare in zona rossa per i nuovi parametri stabiliti dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Governo. L’incremento, come riportato da La Repubblica, è dovuto principalmente a Lazio, Veneto e Piemonte. Anche se il quadro non è per nulla omogeneo in Italia: il 95% degli studenti sono a casa al Nord e meno di due su tre nel Mezzogiorno. Proteste a Roma Lezioni a distanza che sembrano non essere condivise dalla maggior parte dei genitori. Nella mattinata di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021) Gliin Dad da15 marzo 2021 saranno almeno 7. Lezioni in presenza con disabilità. ROMA – Gliin Dad da15 marzo 2021 saranno almeno 7. Un numero che potrebbe aumentare nella settimana prima di Pasqua. Altre regioni, infatti, sembrano essere destinate ad entrare in zona rossa per i nuovi parametri stabiliti dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Governo. L’incremento, come riportato da La Repubblica, è dovuto principalmente a Lazio, Veneto e Piemonte. Anche se il quadro non è per nulla omogeneo in Italia: il 95% deglisono a casa al Nord e meno di due su tre nel Mezzogiorno. Proteste a Roma Lezioni a distanza che sembrano non essere condivise dalla maggior parte dei genitori. Nella mattinata di ...

