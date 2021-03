Scuola, da lunedì 7 milioni di studenti a casa: 8 su 10 (Di domenica 14 marzo 2021) Quasi 7 milioni gli studenti da lunedì saranno costretti a seguire le lezioni in Dad: otto su dieci (81%) degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. La scorsa settimana ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) Quasi 7glidasaranno costretti a seguire le lezioni in Dad: otto su dieci (81%) degli 8,5di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. La scorsa settimana ...

Scuola, cosa cambia da lunedì. Studenti in dad in quasi tutta Italia Ora ci si avvia verso un lockdown quasi totale della scuola. Solo in poche regioni gli istituti vedranno ancora suonare la campanella lunedì mattina. "Una situazione peggiore dai tempi del lockdown ...

