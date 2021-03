Scuola blindata, da domani 8 studenti su 10 obbligati a seguire la Dad: quasi 7 milioni (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar – Da domani Scuola off limits per 6,9 milioni di studenti costretti a seguire le lezioni in Dad: una proporzione di 8 su 10 (81%), degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. Con il cambio di colore di Lazio, Veneto e Piemonte l’incremento di alunni obbligati a stare a casa è di 1,2 milioni, che si sommano ai 5,7 della settimana scorsa. In 16 Regioni su 20 da domani le scuole saranno chiuse. Un quadro geograficamente disomogeneo che vede, confinato nelle proprie abitazioni, il 95% degli studenti del Nord e meno di due su tre nel Mezzogiorno. La media al centro di ragazzi in Dad è invece di 8 su 10. Lo riferisce Ansa. Otto studenti su dieci in Dad ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar – Daoff limits per 6,9dicostretti ale lezioni in Dad: una proporzione di 8 su 10 (81%), degli 8,5di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. Con il cambio di colore di Lazio, Veneto e Piemonte l’incremento di alunnia stare a casa è di 1,2, che si sommano ai 5,7 della settimana scorsa. In 16 Regioni su 20 dale scuole saranno chiuse. Un quadro geograficamente disomogeneo che vede, confinato nelle proprie abitazioni, il 95% deglidel Nord e meno di due su tre nel Mezzogiorno. La media al centro di ragazzi in Dad è invece di 8 su 10. Lo riferisce Ansa. Ottosu dieci in Dad ...

