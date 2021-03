Sconto tra due vetture a Villanova Mondovì, alla rotonda per San Michele (Di domenica 14 marzo 2021) Villanova Mondovì Nel pomeriggio di oggi, domenica 14 marzo si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale 5, nel comune di Villanova Mondovì, dove due auto si sono scontrate all'... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 14 marzo 2021)Nel pomeriggio di oggi, domenica 14 marzo si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale 5, nel comune di, dove due auto si sono scontrate all'...

