Sci di fondo | Krueger batte Holund e Burman nella 50 km in Engadina Giù dal podio Klaebo e Bolshunov | 28° Salvadori

Leggi su oasport

(Di domenica 14 marzo 2021) Finisce ancora sotto il segno della Norvegia la 50 km a inseguimento a tecnica libera dell’, in Svizzera, ultima gara in assoluto di tutta l’inverosimilmente complicata stagione di Coppa del Mondo di sci di2020-2021. A vincere è infatti Simen Hegstad, con il tempo di 2:10’41?4 e una vigorosa azione finale con cui si mette alle spalle sia il connazionale Hans Christer(a 1?2) che lo svedese Jens(a 3?): quest’ultimo è al primodella carriera in Coppa del Mondo a 26 anni. La gara si caratterizza per la formazione praticamente immediata di un gruppo di dimensioni rilevanti. Alexander, infatti, alla partenza non forza e quello che segue è un viaggio appassionato tutti insieme per un’ora e un quarto, in sostanza metà ...