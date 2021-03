Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Lenzerheide: la lista di tutti gli italiani qualificati (Di domenica 14 marzo 2021) Lo slalom maschile di Kranjska Gora è stata l’ultima gara stagionale di Coppa del Mondo di sci alpino 2021 che ha designato in maniera definitiva i qualificati per le Finali di Lenzerheide. Sulla pista svizzera mercoledì 17 marzo si disputeranno le due discese, giovedì 18 i due supergiganti, venerdì 19 la gara a squadre, sabato 20 il gigante maschile e lo slalom femminile e domenica 21 marzo il gigante femminile e lo slalom maschile. Ricordiamo che possono prendere parte alle Finali i primi 25 atleti delle varie classifiche di specialità. Di seguito la lista completa degli italiani qualificati per le Finali di Lenzerheide. Slalom femminile: Irene Curtoni (18a) Sophie Mathiou ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Lo slalom maschile di Kranjska Gora è stata l’ultima gara stagionale dideldi sci2021 che ha designato in maniera definitiva iper ledi. Sulla pista svizzera mercoledì 17 marzo si disputeranno le due discese, giovedì 18 i due supergiganti, venerdì 19 la gara a squadre, sabato 20 il gigante maschile e lo slalom femminile e domenica 21 marzo il gigante femminile e lo slalom maschile. Ricordiamo che possono prendere parte allei primi 25 atleti delle varie classifiche di specialità. Di seguito lacompleta degliper ledi. Slalom femminile: Irene Curtoni (18a) Sophie Mathiou ...

