Saul alla Juventus: dall’Atletico Madrid sentenza di calciomercato (Di domenica 14 marzo 2021) Juventus a lavoro per il calciomercato: dalle cessioni ai nuovi innesti La Juventus avrà molto su cui lavorare durante il calciomercato estivo. Ovviamente le prime questioni da sistemare sarebbero quelle legate a Ronaldo e Dybala. Il portoghese potrebbe dire addio per tornare al Real Madrid, mentre l’argentino potrebbe essere sacrificato per far cassa per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. I bianconeri punteranno sicuramente tanto sul mercato in entrata, in particolare per migliorare un centrocampo che, fino ad oggi, ha deluso e non poco le aspettative. Andrea Pirlo ha bisogno di un grande colpo, un giocatore che fa la differenza, proprio per questo motivo Fabio Paratici potrebbe puntare a Saul, in uscita dall’Atletico Madrid ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 14 marzo 2021)a lavoro per il: dalle cessioni ai nuovi innesti Laavrà molto su cui lavorare durante ilestivo. Ovviamente le prime questioni da sistemare sarebbero quelle legate a Ronaldo e Dybala. Il portoghese potrebbe dire addio per tornare al Real, mentre l’argentino potrebbe essere sacrificato per far cassa per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. I bianconeri punteranno sicuramente tanto sul mercato in entrata, in particolare per migliorare un centrocampo che, fino ad oggi, ha deluso e non poco le aspettative. Andrea Pirlo ha bisogno di un grande colpo, un giocatore che fa la differenza, proprio per questo motivo Fabio Paratici potrebbe puntare a, in uscita...

Ultime Notizie dalla rete : Saul alla Juventus, lo speaker del Porto insulta l'attaccante: aperta indagine ... quello riguardante Fernando Saul , lo speaker del Porto. Probabilmente preso dalla foga del momento, lo speaker, ha rivolto degli insulti a Cristiano Ronaldo e alla Juventus .

Atletico Madrid: Saùl vuole la cessione, c’è il Bayern Monaco Commenta per primo E’ una bomba in piena regola quella sganciata dal quotidiano spagnolo As: Saùl ha deciso di lasciare l’Atletico Madrid al termine di questa stagione. Nonostante un contratto rinnova ...

