Sampdoria, Candreva: «Siamo dispiaciuti. Ma abbiamo fatto la nostra partita» (Di domenica 14 marzo 2021) Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, ha commentato la sconfitta dei blucerchiati contro il Bologna Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, ha commentato la sconfitta dei blucerchiati contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport. RISULTATO – «Siamo dispiaciuti, è mancata un po' di malizia e gli episodi ci sono girati contro. avremmo potuto portare a casa risultato positivo». LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMPNEWS24. Leggi su Calcionews24.com

