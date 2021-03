Salerno, al via le vaccinazioni presso il Teatro Augusteo (FOTO) (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno preso il via questa mattina alle ore 10 presso il Teatro Augusteo le vaccinazioni per gli over 80 del Comune di Salerno. Entra così in funzione il centro vaccinale di popolazione realizzato dal Comune di Salerno, uno dei quattro punti promessi dal sindaco Vincenzo Napoli anche dopo le polemiche sorte per le lunghe file di attesa presso l’unico centro di somministrazione operativo, attualmente allestito presso l’ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona. Gli spazi del Teatro Augusteo sono ampi e generosi tanto da consentire la presenza di molte persone senza rischi di contagi. Sono 3 centri vaccinali realizzati in soli 7 giorni da Privilege Group per il Comune di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno preso il via questa mattina alle ore 10illeper gli over 80 del Comune di. Entra così in funzione il centro vaccinale di popolazione realizzato dal Comune di, uno dei quattro punti promessi dal sindaco Vincenzo Napoli anche dopo le polemiche sorte per le lunghe file di attesal’unico centro di somministrazione operativo, attualmente allestitol’ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona. Gli spazi delsono ampi e generosi tanto da consentire la presenza di molte persone senza rischi di contagi. Sono 3 centri vaccinali realizzati in soli 7 giorni da Privilege Group per il Comune di ...

Ultime Notizie dalla rete : Salerno via Funerale con banda musicale al seguito, 35 multe nel Salernitano Un funerale con banda musicale al seguito. Identificate e sanzionate decine di persone per aver violato le norme anti - contagio. È accaduto questa mattina all'interno del cimitero di via della Gloria a Scafati, nel Salernitano. Sono stati i carabinieri della locale Tenenza, in collaborazione con gli agenti della polizia locale, a intervenire riscontrando come, al rito funebre, ...

Salerno: da oggi al Teatro Augusteo la somministrazione per gli over 80 Sono pronti i centri vaccinali di popolazione realizzati dal Comune di Salerno per la somministrazione alla cittadinanza dei vaccini contro il Covid - 19. L'... il Centro Sociale in Via Vestuti e il ...

Strage di platani in via Clark, Lambiase accusa: “Favore ai palazzinari di Salerno” Salernonotizie.it Ambiente: oltre venti milioni per la bonifica delle ex discariche Beneficiario la Provincia di Salerno. Comune di Sarno (Sa), località Cappella di Siano. Importo complessivo 5.650.508,78. Beneficiario il Comune di Sarno. Comune di Ponte (Bn), località via Vado della ...

Esplode bombola a Siano: ferite gravi per un 70enne. Ustioni lievi per la moglie StampaDue persone ferite, marito e moglie, nell’esplosione di una bombola di gas avvenuta questa mattina, poco prima delle 7 in via Mazzini, traversa Gatto, nei pressi delle scuole elementari a Siano.

