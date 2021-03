Rugby, Innocenti: “Vorremmo strutturare la SuperLega italiana sullo stile dell’Nba” (Di domenica 14 marzo 2021) Marzio Innocenti, nuovo presidente della Federazione italiana Rugby, è intervenuto durante una video-conferenza con la stampa. “Uno sport non può sostenersi senza un campionato domestico importante. Il calcio deve insegnarci tante cose, ogni settimana attira l’attenzione di appassionati, media e investitori”, ha detto. “Vorrei fare una SuperLega, in cui si entra per criteri che stabilirà la Federazione di tipo economico-finanziario, tecnico-sportivo, strutturale-organizzativo. Vorremmo strutturarla sullo stile dell’Nba, con un Commissioner e un Consiglio dei proprietari che abbiano libertà e autonomia per un campionato di grande interesse. Al di sotto ci sarebbe lo sport non professionistico, in cui ci sono tutte le declinazioni del ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Marzio, nuovo presidente della Federazione, è intervenuto durante una video-conferenza con la stampa. “Uno sport non può sostenersi senza un campionato domestico importante. Il calcio deve insegnarci tante cose, ogni settimana attira l’attenzione di appassionati, media e investitori”, ha detto. “Vorrei fare una, in cui si entra per criteri che stabilirà la Federazione di tipo economico-finanziario, tecnico-sportivo, strutturale-organizzativo.strutturarla, con un Commissioner e un Consiglio dei proprietari che abbiano libertà e autonomia per un campionato di grande interesse. Al di sotto ci sarebbe lo sport non professionistico, in cui ci sono tutte le declinazioni del ...

