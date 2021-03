Ronaldo tripletta al Cagliari in mezz’ora. Polemiche sui social per la sua mancata espulsione (Di domenica 14 marzo 2021) Cristiano Ronaldo fin qui protagonista di Cagliari-Napoli che è sullo 0-3. Ronaldo ha segnato tre gol in 33 minuti. Ma è polemica per la mancata espulsione del calciatore portoghese per un’entrata a gioco pericoloso sul portiere Cragno: lo ha colpito in piena faccia, l’arbitro Calvarese lo ha soltanto ammonito. Il calcio italiano è quella cosa che se un giocatore della Juve commette un fallo da rosso (esempio: scarpata di #Ronaldo in faccia a #Cragno), il rosso non esce mai dalla tasca dell’arbitro. Perchè se capita, fa la fine di #Fourneau.#Calvarese#CagliariJuve#CagliariJuventus pic.twitter.com/pi4Bh5u0bG — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 14, 2021 Il var era al bar.#Cragno #Ronaldo#CagliariJuventus ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) Cristianofin qui protagonista di-Napoli che è sullo 0-3.ha segnato tre gol in 33 minuti. Ma è polemica per ladel calciatore portoghese per un’entrata a gioco pericoloso sul portiere Cragno: lo ha colpito in piena faccia, l’arbitro Calvarese lo ha soltanto ammonito. Il calcio italiano è quella cosa che se un giocatore della Juve commette un fallo da rosso (esempio: scarpata di #in faccia a #Cragno), il rosso non esce mai dalla tasca dell’arbitro. Perchè se capita, fa la fine di #Fourneau.#Calvarese#Juve#Juventus pic.twitter.com/pi4Bh5u0bG — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 14, 2021 Il var era al bar.#Cragno #Juventus ...

forumJuventus : ??????GOOOOOOLL!!!! Sempre Cristiano Ronaldo, servito da Chiesa, per la tripletta #cagliarijuve 0-3 - LbjKy232 : RT @CapitanBergomi: Ronaldo che fa l'esultanza con 'non vi sento' per una tripletta Vs Cagliari hahaha, quando c'era bisogno del goat si st… - sgt_pepper0ni : tripletta di cristiano ronaldo che porta la juve da essere uscita agli ottavi in champions a essere uscita agli ottavi in champions - Bastaebasta : RT @lVendemiale: tripletta del calciatore che doveva essere espulso dopo 15 minuti. tutto il resto, chiacchiere da bar #CagliariJuventus #… - Antoniodnaross1 : Mi raccomando I titoloni domani ehh.... @Gazzetta_it sulla tripletta del vostro Dio #Ronaldo che doveva essere espulso #CagliariJuventus -