Ronaldo si porta il pallone a casa, ma rifiuta qualsiasi intervista (Di domenica 14 marzo 2021) Cristiano Ronaldo è stato protagonista nella notte della Sardegna Arena: una tripletta per consentire alla Juve di cancellare almeno parzialmente le ultime delusioni, che restano, 3-1 1 il finale di Cagliari. Ronaldo ha rischiato grosso quando al 14' del primo tempo è piombato su Cragno con la gamba altissima, Calvarese ha deciso per il giallo e non c'è stato alcun intervento del Var. Interventi del genere, molto pericolosi, sono stati spesso sanzionati con il cartellino rosso. Ronaldo ha portato a casa il pallone dopo la tripletta, ma ha rifiutato qualsiasi intervista, possibile conseguenza delle critiche dopo l'eliminazione dalla Champions. Foto: Twitter uff. Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

