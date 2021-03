Advertising

chicco288 : RT @junews24com: Cristiano Ronaldo scatenato a marzo: 87 gol in carriera, è record - - mallorcafabio : @Gazzetta_it Ronaldo scatenato... ?? Col Cagliari che sta retrocedendo... Pure Rebic era scatenato... 2 pesi 2 misur… - sportli26181512 : Ronaldo scatenato: risponde con un tris al Cagliari, la Juve c'è: Ronaldo scatenato: risponde con un tris al Caglia… - gilnar76 : Bargiggia scatenato ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - junews24com : Cristiano Ronaldo scatenato a marzo: 87 gol in carriera, è record - -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo scatenato

ha risposto realizzando il 23° gol in campionato, il 95° in 122 gare in bianconero. Il Cagliari non può che arrendersi di fronte a tanta furia e incassa la sconfitta n. 18 contro i bianconeri,...Gli ultimi sono stati giorni diversi dal solito per Cristiano. Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto , il ...il Cagliari si è letteralmenteVittoria convincente della Juventus alla Sardegna Arena, che nel secondo tempo gestisce il vantaggio di tre gol nonostante qualche apprensione provocata dal gol di Simeone. Meno intensità ...Portoghese scatenato, a segno di testa, su rigore e di sinistro (ma in mezzo commette un fallaccio su Cragno). Accorcia Simeone ...