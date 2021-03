Ronaldo scatenato | risponde alle critiche con un tris al Cagliari | la Juve c' è

Advertising

zazoomblog : Ronaldo scatenato: risponde alle critiche con un tris al Cagliari la Juve cè - #Ronaldo #scatenato: #risponde - chicco288 : RT @calciomercatoit: ?? #CagliariJuve - Le pagelle di - calciomercatoit : ?? #CagliariJuve - Le pagelle di - chicco288 : RT @junews24com: Cristiano Ronaldo scatenato a marzo: 87 gol in carriera, è record - - sportli26181512 : Ronaldo scatenato: risponde con un tris al Cagliari, la Juve c'è: Ronaldo scatenato: risponde con un tris al Caglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo scatenato

ha risposto realizzando il 23° gol in campionato, il 95° in 122 gare in bianconero. Il Cagliari non può che arrendersi di fronte a tanta furia e incassa la sconfitta n. 18 contro i bianconeri,...Gli ultimi sono stati giorni diversi dal solito per Cristiano. Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto , il ...il Cagliari si è letteralmenteLa partita finisce quasi prima di cominciare. Si scatena Cristiano Ronaldo e il Cagliari va subito a fondo. Alla ‘Sardegna Arena’ la Juventus passa 3-1, trascinata dal suo leader, sempre più ...La Juventus dimostra di essere stata ferita dall’eliminazione in Champions League e cambia marcia alla Sardegna Arena. Dopo la sera più brutta, quella in casa del Porto, pochi giorni dopo arriva una p ...