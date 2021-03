Ronaldo: "Ho battuto il record di Pelé". E O rei si congratula (Di domenica 14 marzo 2021) (Adnkronos) - "Ora ho superato Pelé". Cristiano Ronaldo festeggia il record di gol e Pelé si complimenta. Il fuoriclasse portoghese esulta dopo la tripletta realizzata contro il Cagliari, nel successo per 3-1 ottenuto dalla Juventus, e si gode il nuovo record di gol strappato a O rei. CR7 arriva a quota 770 e certifica il sorpasso. "Le ultime settimane sono state piene di notizie e statistiche che mi hanno definito il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, superando i 757 gol ufficiali di Pelé. Anche se sono grato per quel riconoscimento, è il momento di di spiegare perché non ho riconosciuto quel record fino a questo momento. La mia eterna e incondizionata ammirazione per Edson Arantes do Nascimento, come il rispetto che ho per il calcio della metà del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) (Adnkronos) - "Ora ho superato". Cristianofesteggia ildi gol esi complimenta. Il fuoriclasse portoghese esulta dopo la tripletta realizzata contro il Cagliari, nel successo per 3-1 ottenuto dalla Juventus, e si gode il nuovodi gol strappato a O rei. CR7 arriva a quota 770 e certifica il sorpasso. "Le ultime settimane sono state piene di notizie e statistiche che mi hanno definito il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, superando i 757 gol ufficiali di. Anche se sono grato per quel riconoscimento, è il momento di di spiegare perché non ho riconosciuto quelfino a questo momento. La mia eterna e incondizionata ammirazione per Edson Arantes do Nascimento, come il rispetto che ho per il calcio della metà del ...

