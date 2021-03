Romelu Lukaku | i suoi segreti per essere così forte | dalla dieta alla tattica

Advertising

Inter : ?? | CONCENTRAZIONE ???? Romelu #Lukaku ???? Roberto #Gagliardini ???? Milan #Skriniar ???? Nicolò #Barella #TorinoInter… - Inter : ?? | MVP Nel prepartita, #Lukaku ha ricevuto il premio come MVP di Febbraio della @SerieA ?? Congratulazioni, Romel… - TommasoArmando : Tempo 48 e ridanno il via libera a sto vaccino. Sembra che non abbiate mai visto il calciomercato di DiMarzio. 'Lu… - giannizurzolo : @pisto_gol Meno male che noi abbiamo Romelu Lukaku. - MarcoReNer_azz : Dopo il gol di Lautaro, cazzo avrà detto Bastoni Alessandro a Lukaku Romelu?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Romelu Lukaku

25 gol in stagionale, 19 in Serie A. 59 gol in totale con la maglia dell'Inter in 85 presenze. Una media da fenomeno per: 1,44 gol a partita. In queste realizzazioni spicca un dato: Big Rom ha calciato 14 rigori, trasformandoli tutti, e 13 di questi spiazzando il portiere. Personalità, precisione e ...Ci sono compagni con cui parli e ti confronti? 'Nell'Interè un grande appassionato, come Achraf Hakimi e Lautaro Martinez; siamo in tanti a seguire il basket, specie Nba. In Nazionale ...TURIN, ITALY – MARCH 14: Romelu Lukaku of Internazionale scores their side’s first goal from the penalty spot during the Serie A match between Torino FC and FC Internazionale at Stadio Olimpico di ...Paolo Di Canio commenta la decisione di Lukaku di non andare a Sanremo: "E' un professionista, ma conte gli avrebbe sbarrato la porta di casa".