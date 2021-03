Roma | Villa Gordiani nel mirino dei controlli dopo la violenza di marzo | 169 persone controllate

(Di domenica 14 marzo 2021) A seguito del grave fatto di cronaca registrato ai primi di, sono stati pianificatiquotidiani da parte dei Carabinieri del Gruppo diproprio all’interno del parco. In questo fine settimana il bilancio vede 169identificate, di cui 27 con precedenti penali, ed una persona segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo diperché in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Leggi anche: Stupro a, il violentatore forse ripreso dalle telecamere. Vittima seguita da giorni una delle ipotesi I, che proseguiranno nelle prossime settimane, e per i quali hanno operato i Carabinieri della CompagniaCasilina e della ...

