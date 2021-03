Roma | urla e calci contro un’auto vicino Villa Gordiani | preoccupazione tra i residenti | ecco cos’è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 marzo 2021) Sono le 8 del mattino quando idisentono dalle loro finestreprovenienti dalla strada. Dopo l’ultimo episodio di violenza la tensione tra i cittadini è decisamente aumentata, così si sono riversati sui balconi per capire cosa stesse succedendo. Quattro volanti della polizia eambulanza: “qualcuno sa?” chiede Silvia preoccupata. La Polizia tuttavia ci rassicura, un uomo con problemi psichici ha creato un po’ di scompiglio: è sceso in strada ed ha preso al’auto della madre. Poco prima l’aveva minacciata ma la donna prontamente è riuscita a chiamare il Nue 112 per l’intervento degli agenti. L’uomo è stato accompagnato presso un ospedale psichiatrico, ma per fortuna non è...