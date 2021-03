Roma, scuola: da domani nidi chiusi ma aperte le scuole dell’infanzia per bambini con disabilità (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, da domani in Lazio cambierà colore entrando in zona rossa. In particolare ed in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa e le disposizioni della Regione Lazio, a partire da domani e per la durata di 15 giorni con possibilità di proroga, saranno sospese le attività di tutti i nidi di Roma Capitale. Restano invece aperte le scuole dell’infanzia capitoline per i bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 1.812 positivi: Roma sale a quota 900, i dati di oggi 14 marzo L’Amministrazione è pronta, parallelamente, ad attivare i servizi correlati all’attività in presenza che sarà svolta dalle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021), dain Lazio cambierà colore entrando in zona rossa. In particolare ed in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa e le disposizioni della Regione Lazio, a partire dae per la durata di 15 giorni con possibilità di proroga, saranno sospese le attività di tutti idiCapitale. Restano invecelecapitoline per icone con bisogni educativi speciali. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 1.812 positivi:sale a quota 900, i dati di oggi 14 marzo L’Amministrazione è pronta, parallelamente, ad attivare i servizi correlati all’attività in presenza che sarà svolta dalle ...

