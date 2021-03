Roma, in giro senza motivo alle 2 di notte: fugge dai Carabinieri, era senza patente (Di domenica 14 marzo 2021) Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno denunciato a piede libero, per guida senza patente, un 29enne di Tivoli, residente a Guidonia Montecelio. Verso le 2 di notte, i militari, transitando in via di San Basilio, hanno notato il giovane mentre cercava di allontanarsi velocemente a bordo di un’auto. Il veicolo sospetto è stato inseguito dalla pattuglia e raggiunto diversi minuti dopo presso la propria abitazione. Il 29enne aveva un “giustificato motivo” per fuggire, poiché all’atto delle verifiche è stato trovato senza patente, perché mai conseguita, ed era già stato sanzionato nell’ultimo biennio per lo stesso motivo. L’auto è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) Questa, idel Nucleo Operativo della Compagnia diMonte Sacro hanno denunciato a piede libero, per guida, un 29enne di Tivoli, residente a Guidonia Montecelio. Verso le 2 di, i militari, transitando in via di San Basilio, hanno notato il giovane mentre cercava di allontanarsi velocemente a bordo di un’auto. Il veicolo sospetto è stato inseguito dalla pattuglia e raggiunto diversi minuti dopo presso la propria abitazione. Il 29enne aveva un “giustificato” per fuggire, poiché all’atto delle verifiche è stato trovato, perché mai conseguita, ed era già stato sanzionato nell’ultimo biennio per lo stesso. L’auto è stata ...

