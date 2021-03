Roma, il ritorno di Dzeko non dà la scossa: a Parma rallenta la corsa Champions (Di domenica 14 marzo 2021) La Roma esce sconfitta dal Tardini contro il Parma e vede rallentarsi la ricorsa al quarto posto Passo falso per la Roma che al Tardini incappa in una sconfitta contro il Parma che potrebbe risultare pesante in vista della corsa alla Champions League. I giallorossi giocano anche una buona partita in terra emiliana, con tante potenziali occasioni create, ma non riescono mai rompere la resistenza della squadra allenata da Roberto D’Aversa che conquista una vittoria importantissima in ottima salvezza. E a nulla è servito il ritorno in campo, dopo l’infortunio, di Edin Dzeko. Paulo Fonseca ha regalato al bosniaco una maglia da titolare, ancora una volta senza fascia di capitano, ma l’attaccante non è riuscito a dare il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Laesce sconfitta dal Tardini contro ile vedersi la rial quarto posto Passo falso per lache al Tardini incappa in una sconfitta contro ilche potrebbe risultare pesante in vista dellaallaLeague. I giallorossi giocano anche una buona partita in terra emiliana, con tante potenziali occasioni create, ma non riescono mai rompere la resistenza della squadra allenata da Roberto D’Aversa che conquista una vittoria importantissima in ottima salvezza. E a nulla è servito ilin campo, dopo l’infortunio, di Edin. Paulo Fonseca ha regalato al bosniaco una maglia da titolare, ancora una volta senza fascia di capitano, ma l’attaccante non è riuscito a dare il ...

