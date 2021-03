Roma, i rom all’assalto della metro a Cinecittà. E si vantano: «Siamo borseggiatori professionisti» (Di domenica 14 marzo 2021) Nella metro di Roma per puntare alla vittima e infilare la mano alla ricerca di portafogli oppure oggetti. L’attacco ai passeggeri dei mezzi pubblici della Capitale è quotidiano,, soprattutto si tratta di romeni o nomadi. Ma ora rispondono ai carabinieri con tono di sfida: «Siamo dei borseggiatori professionisti». È accaduto nella zona di Cinecittà. Per la precisione, alla stazione metropolitana “Giulio Agricola”. Cinecittà, i tre romeni in azione I militari hanno bloccato i tre immigrati al secondo tentativo di borseggio. La vittima era una donna che stava attraversando i tornelli della metro. A finire in manette tre cittadini romeni di 42, 29 e 30 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. I ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 marzo 2021) Nelladiper puntare alla vittima e infilare la mano alla ricerca di portafogli oppure oggetti. L’attacco ai passeggeri dei mezzi pubbliciCapitale è quotidiano,, soprattutto si tratta di romeni o nomadi. Ma ora rispondono ai carabinieri con tono di sfida: «dei». È accaduto nella zona di. Per la precisione, alla stazionepolitana “Giulio Agricola”., i tre romeni in azione I militari hanno bloccato i tre immigrati al secondo tentativo di borseggio. La vittima era una donna che stava attraversando i tornelli. A finire in manette tre cittadini romeni di 42, 29 e 30 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. I ...

Advertising

SecolodItalia1 : Roma, i rom all’assalto della metro a Cinecittà. E si vantano: «Siamo borseggiatori professionisti»… - Enzaedma60 : RT @Stocca64: #ROM, ovvero #Zingari: Non dono come noi, non sono italiani Famiglie Rom impiegavano #minorenni per #borseggiare i cittadini… - Stocca64 : RT @Stocca64: #ROM, ovvero #Zingari: Non dono come noi, non sono italiani Famiglie Rom impiegavano #minorenni per #borseggiare i cittadini… - damonirella : RT @Stocca64: #ROM, ovvero #Zingari: Non dono come noi, non sono italiani Famiglie Rom impiegavano #minorenni per #borseggiare i cittadini… - marinellafly12 : RT @Roma: #RomaInforma 12 marzo 2021 - Installate telecamere campo Rom via Salviati -