Roma, è tempo di rinnovi: prima Pellegrini, poi Cristante e Mancini (Di domenica 14 marzo 2021) La Roma vuole blindare i gioielli del futuro e ha già pianificato una serie di rinnovi a cominciare da Pellegrini È tempo di rinnovi in casa Roma. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i Friedkin vogliono blindare quel nucleo di giocatori italiani che potranno fare le fortune dei giallorossi in fortune. Chi sarà il primo della lista a rinnovare? Lorenzo Pellegrini con il quale è già stato fissato l’appuntamento per un rinnovo senza clausola di rescissione (ora e? di 30 milioni) e con un contratto che oscilli almeno intorno ai 3,5 milioni. Anche l’agente di Mancini e Cristante e? gia? stato sondato, col primo che a fine stagione, pur essendo corteggiato da estero e Italia, e? pronto a rimanere e ad allungare il rapporto, magari inserendo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Lavuole blindare i gioielli del futuro e ha già pianificato una serie dia cominciare dadiin casa. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i Friedkin vogliono blindare quel nucleo di giocatori italiani che potranno fare le fortune dei giallorossi in fortune. Chi sarà il primo della lista a rinnovare? Lorenzocon il quale è già stato fissato l’appuntamento per un rinnovo senza clausola di rescissione (ora e? di 30 milioni) e con un contratto che oscilli almeno intorno ai 3,5 milioni. Anche l’agente die? gia? stato sondato, col primo che a fine stagione, pur essendo corteggiato da estero e Italia, e? pronto a rimanere e ad allungare il rapporto, magari inserendo ...

Advertising

ZZiliani : @matteopinci @PaoloMarcacci @repubblica Il vantaggio è anche della Juventus, che si è presa il tempo di curare le f… - OfficialASRoma : Triplice fischio! Vinciamo grazie al gol segnato da Mancini nel primo tempo?? FORZA ROMA! ???? #RomaGenoa ??… - Dana10331440 : RT @MunaronLuisella: Riposati mo... Perché da lunedì non lo farai per molto tempo dopo... Si apriranno le porte del canile GAME OVER Masc… - Tony15989300 : Roma, brutto tempo alla quarta Domenica di Quaresima, ma ci sono 15°, oggi andate tutti a Messa, così espierete i v… - DottVicidomini : @matteorenzi Mia proposta fatta a Gianfranco rotondi tempo di accentrare sanità e pino vaccini a roma così so tolg… -