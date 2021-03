Roma, dipendenti dell’hotel Hilton contro l’esternalizzazione: “Dopo 35 anni ci sentiamo buttati via, temiamo licenziamento camuffato” (Di domenica 14 marzo 2021) Alessandra lavora nel reparto di lavanderia dell’hotel Hilton Rome Cavalieri dal 1987, lì ha conosciuto suo marito che per l’albergo cinque stelle di Roma fa il cuoco e con il quale ha avuto tre figlie. Ora si trova, come i suoi colleghi, in cassa integrazione a zero ore. ”Ai primi di dicembre ci è arrivata la notizia che l’azienda aveva intenzione di terziarizzare alcuni reparti – spiega – secondo loro noi avremmo dovuto firmare le nostre dimissioni e subito Dopo accettare un nuovo contratto con una cooperativa esterna”. Nella stessa condizione di Alessandra, si trova Mario che dell’hotel Hilton è dipendente da 32 anni. “Mia moglie è sempre stata casalinga e le mie due figlie non lavorano – dichiara – quindi ci troviamo in questa situazione tragica in cui sono solo io ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Alessandra lavora nel reparto di lavanderiaRome Cavalieri dal 1987, lì ha conosciuto suo marito che per l’albergo cinque stelle difa il cuoco e con il quale ha avuto tre figlie. Ora si trova, come i suoi colleghi, in cassa integrazione a zero ore. ”Ai primi di dicembre ci è arrivata la notizia che l’azienda aveva intenzione di terziarizzare alcuni reparti – spiega – secondo loro noi avremmo dovuto firmare le nostre dimissioni e subitoaccettare un nuovo contratto con una cooperativa esterna”. Nella stessa condizione di Alessandra, si trova Mario cheè dipendente da 32. “Mia moglie è sempre stata casalinga e le mie due figlie non lavorano – dichiara – quindi ci troviamo in questa situazione tragica in cui sono solo io ...

Zona rossa Lazio, scuole chiuse: «Vergognoso dopo un anno essere tornati daccapo» «Io mi sono spostata da Milano a Roma anche per assicurarci un po ... Vanno bene i congedi parentali, ma sono per i lavoratori dipendenti, invece le partite Iva come me da un certo punto ...

