Roma, controlli serrati per l'ultima domenica in zona gialla: occhi puntati su litorale e aree verdi. Piazze e vie transennate (FOTO E VIDEO) (Di domenica 14 marzo 2021) Ultima domenica in zona gialla per il Lazio e dunque per Roma. In molti approfitteranno di queste ultime ore prima del 'lockdown' (perché di questo si tratta) per raggiungere il litorale, parchi, laghi o i luoghi più caratteristici della Capitale. Per questo la Questura ha disposto un piano di controlli straordinari per impedire assembramenti e violazioni alle disposizioni anti Covid. Ultimo weekend in zona gialla nel Lazio: controlli serrati La "macchina dei controlli" è scattata ieri pomeriggio ma le verifiche proseguiranno anche nella giornata odierna. L'obiettivo è monitorare che venga rispettato il c.d. distanziamento sociale nonché l'utilizzo delle mascherine.

