Roma, come nei film: carro attrezzi “di traverso” sulla Salaria per sbarrare la strada ai Carabinieri, poi la fuga in auto. Avevano ‘smurato’ un bancomat (Di domenica 14 marzo 2021) Notte decisamente movimentata quella appena trascorsa a Roma. Una banda di ladri in fuga dopo aver smurato un bancomat a Monterotondo è stata intercettata sulla Via Salaria dai Carabinieri: loro però Avevano già un piano “B”. L’autista alla guida del mezzo (un carro attrezzi risultato poi rubato), con una manovra repentina lo ha messo di traverso sbarrando di fatto la strada ai Carabinieri. Quindi sono fuggiti a bordo di un’auto che li stava precedendo. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) Notte decisamente movimentata quella appena trascorsa a. Una banda di ladri indopo aver smurato una Monterotondo è stata intercettataViadai: loro perògià un piano “B”. L’autista alla guida del mezzo (unrisultato poi rubato), con una manovra repentina lo ha messo disbarrando di fatto laai. Quindi sono fuggiti a bordo di un’che li stava precedendo. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

Advertising

ItalyMFA : Min. @luigidimaio: 'Oggi, #8marzo, Giornata internazionale della donna, il mio pensiero va a tutte le donne della… - galeazzobignami : Bologna è zona rossa. Come mai questi soggetti sono andati a Roma? Occupare il Nazereno rientra forse tra le compr… - matteosalvinimi : Solidarietà mia e di tutta la Lega a Maria Elena Boschi, come troppe donne vittima di stalking, minacce, violenza. - sportface2016 : #calcio #ParmaRoma oggi in tv: ecco l'orario e come vedere la sfida di #SerieA 2020/2021 - partimeasylover : RT @GiancarloDeRisi: E Speranza?Dove sta il ministro? Come dicono a Roma, Speranza s'è dato. Invece di informare gli italiani su ciò che st… -