RMC | “Furto a casa Di Maria con sequestrato dei familiari” Il Psg lo ha fatto uscire prima

(Di lunedì 15 marzo 2021) Al 60esimo di Psg-Nantes, perduta 1-2 dal Psg, Leonardo si avvicina alla panchina e dice a Pochettino di farDi. RadioMonteCarlo spiega il motivo: secondo l’emittente, ci sarebbe stato undell’argentino e i ladri avrebbero anche momentaneamentepresenti all’interno dell’abitazione. Le notizie ovviamente non sono precise. Ildovrebbe essere terminato. Quando ha saputo la notizia, Leonardo ha deciso di faril calciatore per farlo tornare più rapidamente dai suoi cari. La familia de Di María ha sufrido un robo con secuestro, según informa RMC Leonardo, director deportivo del @PSG espanol, ha bajado al césped en pleno partido ante el Nantes para informar a Pochettino ...

