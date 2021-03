Riforme | Letta | ' battaglia per voto ai 16enni' **

(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "per l'abbassamento età di, ilai. So che è unadivisiva e complicata ma dobbiamo allargare la fascia di peso dei giovani nella nostra società". Lo dice Enricoall'assemblea nazionale del Pd.

Enricoè il nuovo segretario del PD, Da sempre sostenitore delle politiche di flessibilizzazione del ... lo ribadisco con forza, perché mi sono impegnato a far nascere il percorso dellee ...... dichiarando la necessità di dare un governo stabile per portare avanti un piano dida riscrivere. L'unico a manifestare il suo dissenso è Pippo Civati , che definisce la sfiducia auna ...Come tutte le domeniche si annuncia particolarmente intensa la puntata di Mezz'ora in più che ovviamente sarà condotta ...Così il pisano Letta si è presentato all'assemblea Pd. Le parole identificative del discorso di investitura Firenze, 14 marzo 2021 - Ecco le sette parole identificative, più o meno chiave, più o meno ...