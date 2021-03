Ricetta d’amore | trama e trailer del film in onda stasera 14 marzo su La5

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 14 marzo 2021)delindomenica 142021 alle 21:10 su La5. Domenica 142021, su La5 andrà inilromantico ““. Ilè diretto da David Mackay con Taylor Cole e Andrew Walker nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su La5. Il(Appetite for Love in inglese) è stato creato direttamente per la televisione, quindi non è mai uscito nei cinema del mondo. E’ andato innella televisione americana, su Hallmark Channel, per la prima volta nel 2016. Ecco unin italiano:...