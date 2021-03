Refill | il futuro eco-friendly del mondo beauty

Leggi su vanityfair

(Di domenica 14 marzo 2021) Il sistema beauty ha ormai avviato i processi per eliminare dalla propria produzione materie prime dannose per l’organismo e per l’ambiente abbracciando le soluzioni a impatto zero. Mentre per le formulazioni di prodotti di skincare, hair care e make up i tempi per attuarli sono relativamente brevi, lo stesso non si può dire per il packaging, che richiede una gestazione più lunga per via della complessità dei processi produttivi di custodie, vasetti e flaconi. Non solo. Ci sono anche altre difficoltà. «Talvolta esistono limiti oggettivi alla sostenibilità legati proprio alle peculiarità dei contenitori dei prodotti di bellezza, che per assolvere alle loro funzioni tecniche, normative ed estetiche spesso sono realizzati assemblando materiali differenti, ciascuno dei quali svolge una specifica funzione. Elementi spesso difficili da separare, che pongono limiti al riciclo e all’utilizzo di materiali alternativi», spiega Luca Amato, ingegnere Technical Director Lumson.