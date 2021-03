Real Madrid-Atalanta, l’olandese Makkelie sarà l’arbitro del match (Di domenica 14 marzo 2021) sarà l’olandese Danny Makkelie l’arbitro di Real Madrid-Atalanta, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì alle ore 21 nella cornice dell’Estadio Alfredo Di Stefano. Al suo fianco, gli assistenti Hessel Steegstra e Mario Diks; Allard Lindhout quarto ufficiale, Kevin Blom al Var, Jochem Kamphuis all’Avar. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021)Dannydi, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì alle ore 21 nella cornice dell’Estadio Alfredo Di Stefano. Al suo fianco, gli assistenti Hessel Steegstra e Mario Diks; Allard Lindhout quarto ufficiale, Kevin Blom al Var, Jochem Kamphuis all’Avar. SportFace.

Advertising

SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *2-1 Elche *(Benzema 90+2‘) #SSFootball - OptaPaolo : 100 - Il Milan è la quarta squadra a superare il traguardo dei 100 punti a partire dal 1/1/2020 nei cinque maggiori… - sportface2016 : #RealMadridAtalanta, le designazioni - Jonte29 : RT @SufferingLucky: @blancoslive Non penalty goals since Ronaldo left Real Madrid: ???? Leo Messi - 90 ???? K. Benzema - 69 ???? C. Ronaldo - 65 - SufferingLucky : @beinsports_FR Non penalty goals since Ronaldo left Real Madrid: ???? Leo Messi - 90 ???? K. Benzema - 69 ???? C. Ronal… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Branchini: 'Haaland vale 130 milioni, ecco chi può prenderlo' E poi c'è sempre il Real Madrid. E i due club di Manchester, sia il City sia lo United. Anche se, per come conosco Guardiola, forse lui preferirebbe un centravanti alla Kane: meno ariete e più pronto ...

'Juventus, Cristiano Ronaldo è davvero in vendita o sono solo voci?' ... si legge che forse verrà ceduto, che il contratto non verrà rinnovato, che il Real Madrid lo rivorrebbe subito, ecc. Ronaldo è davvero in vendita o sono solo rumors giornalistici? Ringrazio per l'...

Real Madrid in striscia positiva con le italiane: Atalanta per l’impresa La Gazzetta dello Sport A Madrid, martedì sera, Djimsiti ci sarà. Tre gli assenti La botta presa contro lo Spezia ha fatto male, ma Djimsiti ci sarà contro il Real Madrid, per provare a fermare Benzema La botta subita da Berat Djimsiti contro lo Spezia ha spaventato tutti: vedere u ...

CM.IT | Moya e Gila, da Real-Atletico alla Serie A: oggi l’ultimo ‘miniderby’ Toni Moya e Mario Gila, leader di Atletico B e Real Madrid Castilla, oggi si sfidano in Spagna, ma potrebbero presto farlo in Serie A ...

E poi c'è sempre il. E i due club di Manchester, sia il City sia lo United. Anche se, per come conosco Guardiola, forse lui preferirebbe un centravanti alla Kane: meno ariete e più pronto ...... si legge che forse verrà ceduto, che il contratto non verrà rinnovato, che illo rivorrebbe subito, ecc. Ronaldo è davvero in vendita o sono solo rumors giornalistici? Ringrazio per l'...La botta presa contro lo Spezia ha fatto male, ma Djimsiti ci sarà contro il Real Madrid, per provare a fermare Benzema La botta subita da Berat Djimsiti contro lo Spezia ha spaventato tutti: vedere u ...Toni Moya e Mario Gila, leader di Atletico B e Real Madrid Castilla, oggi si sfidano in Spagna, ma potrebbero presto farlo in Serie A ...