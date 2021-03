Raoul, l'uomo della tradizione (popolare) (Di domenica 14 marzo 2021) Camillo Langone Raoul Casadei era un uomo della tradizione, non della tradizione con la T maiuscola (non me lo vedo lettore di Evola) ma di una tradizione popolare a cui tutti possano attingere. Raoul Casadei era un uomo della tradizione, non della tradizione con la T maiuscola (non me lo vedo lettore di Evola) ma di una tradizione popolare a cui tutti possano attingere. Non aveva particolari interessi filosofico-esoterici bensì un enorme interesse riguardo i modi per tramandare la propria cultura, a sua volta ereditata dallo zio Secondo, quello di Romagna mia e scusate se è poco. Lo capii quando mille ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Camillo LangoneCasadei era un, noncon la T maiuscola (non me lo vedo lettore di Evola) ma di unaa cui tutti possano attingere.Casadei era un, noncon la T maiuscola (non me lo vedo lettore di Evola) ma di unaa cui tutti possano attingere. Non aveva particolari interessi filosofico-esoterici bensì un enorme interesse riguardo i modi per tramandare la propria cultura, a sua volta ereditata dallo zio Secondo, quello di Romagna mia e scusate se è poco. Lo capii quando mille ...

marcodimaio : È morto all'ospedale di #Cesena, Raoul #Casadei, il 're del liscio'. Se ne va un pezzo di #Romagna, un uomo che las… - Agenzia_Ansa : E' stato per tutti il 'Re del Liscio', Raoul Casadei. L'uomo che ha trasformato il folklore romagnolo in un genere… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: E' stato per tutti il 'Re del Liscio', Raoul Casadei. L'uomo che ha trasformato il folklore romagnolo in un genere apprez… - marcocarestia : RT @Agenzia_Ansa: E' stato per tutti il 'Re del Liscio', Raoul Casadei. L'uomo che ha trasformato il folklore romagnolo in un genere apprez… - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: E' stato per tutti il 'Re del Liscio', Raoul Casadei. L'uomo che ha trasformato il folklore romagnolo in un genere apprez… -

Ultime Notizie dalla rete : Raoul uomo Giovanni Gastel morto per Covid/ Mara Venier 'maestro di fotografia, mio principe?' ... abbraccio la famiglia e ricordo Raoul con questo filmato (del maggio scorso, ndr). Noi eravamo in ... l'ha voluto ricordare con un comunicato stampa ufficiale: 'Giovanni era un uomo che sapeva cogliere ...

Come i Casadei hanno trasformato il liscio in una sottocultura In un documentario RAI di Claudio Rispoli del 1978, intitolato Lissio , Raoul Casadei parla anche ... l'uomo che sconfisse il boogie (ora anche titolo di un bel documentario a lui dedicato). Quando, ...

E' morto Raoul Casadei, il re del liscio Agenzia ANSA Un ballerino della politica, da "Bandiera rossa" alla Lega Alle regionali dello scorso anno per l'Emilia Romagna, Raoul Casadei da Cesena ... A dirla tutta, da romagnolo verace, in politica amava l'uomo forte. Così, se si vantava delle frequentazioni con ...

Morto Raoul Casadei, il Covid uccide il “Re” del liscio ROMA (ITALPRESS) - Il re delle balere non c'è più. Raoul Casadaei, l'uomo simbolo delle notti romagnole, la pop star del liscio, il maestro elementare che ha lasciato gessetti e abecedari per la fisar ...

