Raoul Casadei, il re delle balere che ci ha portati in tutto il mondo (Di domenica 14 marzo 2021) Se n'è andato a quasi 84 anni Raoul Casadei , il re del liscio che ha fatto conoscere in tutto il mondo - rendendola universale - la Romagna , la quale non è solo un'espressione geografica, e neppure ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Se n'è andato a quasi 84 anni, il re del liscio che ha fatto conoscere inil- rendendola universale - la Romagna , la quale non è solo un'espressione geografica, e neppure ...

