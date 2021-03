Raoul Casadei è stato ucciso: vaccino, la raccapricciante scoperta sulla morte del re del liscio (Di domenica 14 marzo 2021) C'è poco da discutere. La morte di Raoul Casadei era evitabile. Il re del liscio era stato ricoverato il 2 marzo all'ospedale di Cesena. Ha combattuto, ma alla fine ha vinto il Covid. Il tutto perché non ha beneficiato del vaccino, che secondo i piani gli 80enni avrebbero dovuto già ricevere. Brutto da dire, ma se fosse stato in Gran Bretagna sarebbe ancora vivo l'artista nato a Gatteo Mare il giorno di Ferragosto del 1937. È stato ucciso. Non c'è un solo colpevole, perché i colpevoli sono tanti. Ma forse il killer è la cosiddetta burocrazia, la quale ci ha portato a ritardi insopportabili nella consegna dei vaccini alla Ue e quindi all'Italia. Per non parlare della lentezza nell'esaminare i vaccini da parte dell'Ema, ovvero ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) C'è poco da discutere. Ladiera evitabile. Il re deleraricoverato il 2 marzo all'ospedale di Cesena. Ha combattuto, ma alla fine ha vinto il Covid. Il tutto perché non ha beneficiato del, che secondo i piani gli 80enni avrebbero dovuto già ricevere. Brutto da dire, ma se fossein Gran Bretagna sarebbe ancora vivo l'artista nato a Gatteo Mare il giorno di Ferragosto del 1937. È. Non c'è un solo colpevole, perché i colpevoli sono tanti. Ma forse il killer è la cosiddetta burocrazia, la quale ci ha portato a ritardi insopportabili nella consegna dei vaccini alla Ue e quindi all'Italia. Per non parlare della lentezza nell'esaminare i vaccini da parte dell'Ema, ovvero ...

