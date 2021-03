Ranieri | «Ci manca malizia Irrati? Meglio che rimanga al VAR»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 marzo 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni a Sky Sport Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match contro il Bologna. Le dichiarazioni in diretta ai microfoni di Sky Sport: «Ci. Siamo stati ingenui sui loro gol. Abbiamo giocato bene il primo tempo e parte del secondo, poi è logico che sul 3-1 ci siano più spazio liberi». ARBITRAGGIO – «che stia al VAR, è più bravo davanti al televisore. Oggi non mi è piaciuto per niente sui gol subiti. Due punizioni a nostro favore che ha giudicato in maniera diversa. Ha scontentato anche Mihajlovic, qualcosa vorrà dire». L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMPNEWS24. Leggi su Calcionews24.com