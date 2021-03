Raffiche di vento nelle valli e in pianura È il Favonio | tipico di questa stagione - Video

Advertising

webecodibergamo : Forti raffiche di vento oggi sulla Bergamasca - luc4m4rtin : RT @messveneto: Grandine, pioggia e vento su mezzo Friuli: molte chiamate ai vigili del fuoco: Una grandinata si è abbattuta su Cividale e… - MeteoMuggia : Condimeteo del 14/3/2021 alle ore 14:00: temp. 8.9°C, umid. 83 pct, vento da NNE a 3.3 m/s con raffiche a 7.0 m/s, pressione di 1002.9 hPa - marisamoles : RT @messveneto: Grandine, pioggia e vento su mezzo Friuli: molte chiamate ai vigili del fuoco: Una grandinata si è abbattuta su Cividale e… - giriboneluca : RT @Crsissi: Ricordi, amor mio, i nostri primi passi nell’isola? Le pietre grigie ci riconobbero, le raffiche della pioggia, le grida del v… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffiche vento

ForlìToday

CUNEO CRONACA -didalla notte tra sabato e domenica in tutta la provincia di Cuneo. Mobilitazione dei vigili del fuoco per interventi in varie località in particolare nel Roero, nel Saluzzese e in ...Col Visentin VITTORIO VENETO - Neve fuori stagione e maltempo. Questa mattina il vittoriese è stato colpito da fortidi, mentre la neve è caduta fino a bassa quota sul monte Pizzoc e sul Visentin . A Vittorio Veneto ilha causato qualche problema ad alberi e strade: i rami sono caduti su diverse ...Il maltempo sferza il Nordest. Da questa mattina una perturbazione sta attraversando il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Le nubi sono apparse verso metà mattinata con la grandine ...in una condizione di vento sostenuto su tutta la regione, si prevede un impulso più intenso da nord-est già dalle prime ore del pomeriggio lungo la fascia costiera e i rilievi centro-orientali (valori ...